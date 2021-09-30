Забивший «Реалу» игрок «Шерифа» ответил на вопрос о претензиях к «Тамбову»

Люксембургский хавбек тираспольского «Шерифа» Себастьян Тилль ответил на вопрос о долгах «Тамбова».

«Не хочу обсуждать период моего выступления за «Тамбов» и что-то сравнивать. Я футболист «Шерифа». Никаких вопросов к руководству российской команды у меня не осталось. И я очень благодарен тамбовским болельщикам за поддержку», — приводит слова футболиста «СЭ».

Полузащитник выступал за «Тамбов» в статусе арендованного игрока с 5 сентября 2020 года по 18 января 2021-го. За это время он провел семь официальных матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, в матче второго тура группового этапа «Шериф» обыграл «Реал» со счетом 2:1. На 25-й минуте матча «Реал» — «Шериф» узбекский нападающий гостей Жасур Яхшибоев поразил ворота испанской команды. На 65-й минуте французский форвард мадридцев Карим Бензема сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 90+1 минуте Себастьен Тилль принес молдавской команде победу.

В активе команды, которую возглавляет Юрий Вернидуб, две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, «Интер» и «Шахтер» набрали по одному баллу.

Ранее главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб ответил на вопрос о планах на Лигу чемпионов.