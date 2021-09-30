Роналду забил уникальный гол для «Манчестер Юнайтед», побив рекорд своего тренера

Роналду отличился на 95-й минуте матча Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:1) и стал автором самого позднего победного гола в истории «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Таким образом, Криштиану побил рекорд наставника манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера, который забил «Баварии» в финале Лиги чемпионов — 1999 на 93-й минуте.

На третьем месте в списке самых поздних голов «Манчестера» в ЛЧ расположился забитый мяч того же Роналду, который в 2007 году на 92-й минуте забил победный мяч «Спортингу».

Ранее стало известно, что Роналду укрепил свой рекорд по победным голам в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

«Манчестер» занимает третье место в группе F, имея в активе три очка в двух матчах. «Вильярреал» замыкает турнирную таблицу группы, набрав один балл. На первом месте идет «Аталанта» из Бергамо. В активе итальянской команды четыре результативных балла. На второй строчке — швейцарский «Янг Бойз», в активе которых три очка.