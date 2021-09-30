Стала известна судьба скандального матча «Ницца» — «Марсель»

Матч третьего тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Марселем» будет доигран в Труа до 27 октября. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, локация доигровки матча была выбрана в целях безопасности, так как Труа находится на большом расстоянии от Ниццы и Марселя.

Напомним, 22 августа на матче «Ницца» — «Марсель» также произошли беспорядки. Болельщики «Ниццы» сначала начали бросать бутылки на поле, а затем прорвались на газон. Это произошло после того, как игрок «Марселя» Димитри Пайет бросил бутылку, направленную в его сторону, назад на трибуны. Часть игроков вступила в драку с болельщиками.

Отмечается, что в драке принял участие главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

Спустя около часа игроки «Ниццы» и судейская бригада вернулись на поле с намерением возобновить матч, однако футболисты «Марселя» отказались продолжать игру. Главный арбитр Бенуа Бастьен досрочно дал финальный свисток.

Ранее фанаты «Марселя» и «Анже» устроили массовую драку после матча французской Лиги 1.