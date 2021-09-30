Нападающий «Ак Барса» прокомментировал сво заявку на матч КХЛ в качестве вратаря

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский, говоря о том, что он был заявлен на матч Континентальной хоккейной лиги против «Йокерита» (3:4 ОТ) в качестве резервного вратаря, заявил, что данное решение тренеров стало для него неожиданным. Слова хоккеиста передает пресс-служба казанского клуба.

«Конечно, было непривычно, хочется помогать команде на льду, а так — просто смотришь игру со скамейки. Сказали готовиться, что будет мало игроков. Ближе к разминке сказали, что решили меня заявить вторым вратарем — было неожиданно. Да, первый. Даже не знал, как ее надевать. Спасибо тренеру вратарей, что помогал, экипировка тяжелая. Вратари — очень сильные люди, так что им всегда надо помогать, им и так тяжело», — сказал Кателевский.

Напомним, власти Финляндии не допустили несколько хоккеистов «Ак Барса» до матча с «Йокеритом».

В турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» занимает четвертую строчку, набрав 16 очков в 12 матчах.

Ранее главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов высказался о том, что один из его подопечных сдал положительный тест на коронавирус.