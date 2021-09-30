Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Тошнит от этого»: наставник «Ак Барса» о недопуске его... 05:05
Стала известна личность иностранца, забравшегося под крышу аэропорта Внуково 04:59
Читатели Daily Express предрекли драку в Европе за российский газ 04:58
В Томске на острове Няша найдены редкие артефакты древних людей эпохи неолита 04:48
Роналду обратился к болельщикам после матча с «Вильярреалом» в ЛЧ 04:40
Ким Чен Ын отказался от диалога с США 04:35
Бывший депутат Рады заявил, что Венгрия повела себя нагло из-за контракта... 04:33
Дуров признал право Украины на кота Шлёпу 04:25
Чемпион WBC Фьюри высказался о победе украинца Усика над Джошуа 04:23
Стало известно, когда «Барселона» может уволить главного тренера 04:15
Бесплатная ставка 1000 р.

Полузащитник «Барселоны» высказался о возможной отставке тренера

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Albert Gea/Reuters

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, комментируя возможное увольнение наставника команды Роналда Кумана после поражения в матче Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3), заявил, что смена тренера не сможет ничего изменить. Слова футболиста передает Goal.

«Я не могу говорить о Кумане, это не мне говорить. Не думаю, что смена тренера может что-то решить. Мы стараемся все, усердно работаем на тренировках, мы стараемся изо всех сил на поле, но сегодня был не наш день, это ясно», — сказал де Йонг.

Ранее стало известно, когда «Барселона» может уволить Кумана.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. За время своего наставничества в каталонском клубе он добился победы в Кубке Испании 2020/21.

После шести матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает шестую строчку, набрав 12 очков.

В Лиге чемпионов в своей группе «Барса» замыкает таблицу, не набрав очков. В двух стартовых играх каталонцы проиграли с общим счетом 0:6.

В следующем матче ЛЧ «Барселона» померится силами с киевским «Динамо». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

2 октября в рамках восьмого тура Ла Лиги подопечные Кумана встретятся с мадридским «Атлетико».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Маткапитал хотят обналичить
Счетная палата предложила доработать программу материнского капитала
Skoda потеряла рынок Казахстана
Продажи машин Skoda в Казахстане остановлены
Путин вышел с изоляции и дал совет турецкому президенту
О чем Путин и Эрдоган говорили на трехчасовой встрече «один на один»
Дуров объяснил, почему не ассоциирует себя с Россией
В Роспотребнадзоре рассказали о циркуляции «русского штамма»
Стала известна личность иностранца, забравшегося под крышу аэропорта Внуково
«Ведомости»: Роскомнадзор готовит протокол на Facebook за повторное неудаление контента
Новости и материалы
«Тошнит от этого»: наставник «Ак Барса» о недопуске его игроков на матч
Читатели Daily Express предрекли драку в Европе за российский газ
В Томске на острове Няша найдены редкие артефакты древних людей эпохи неолита
Роналду обратился к болельщикам после матча с «Вильярреалом» в ЛЧ
Ким Чен Ын отказался от диалога с США
Бывший депутат Рады заявил, что Венгрия повела себя нагло из-за контракта с «Газпромом»
Дуров признал право Украины на кота Шлёпу
Чемпион WBC Фьюри высказался о победе украинца Усика над Джошуа
Стало известно, когда «Барселона» может уволить главного тренера
Тропический шторм «Виктор» возник в Атлантическом океане около Кабо-Верде
В Якутии намерены распространить проект ветродизельного комплекса в арктические районы
«Бавария» выиграла 9 матчей подряд с общим счетом 45:5
Дуров назвал себя счастливым человеком
Politico: США обсуждают использование баз рядом с Афганистаном, включая российские
В России предложили расширить программу семейной ипотеки
Наставник «Вашингтона» рассказал о психическом состоянии хоккеиста Кузнецова
В Турции найден бункер с «трехмерными» бюстами возрастом 11 тыс. лет
«Барселона» повторила исторический антирекорд
Все новости
Россия вернулась из нокдауна: «Зенит» разгромил «Мальме»
Победа «Зенита» в ЛЧ стала первой для российских команд на групповом этапе евросезона
Эхо геноцида в Сребренице. Зачем боснийские сербы хотят создать свою армию
Политологи рассказали, с чем связаны призывы создать армию Республики Сербской
Две смерти за два дня. Что могло погубить срочников на Урале
Знакомые и родственники погибшего на Урале срочника не верят в несчастный случай
«Одномоментно одной суммой»
В ПФР объяснили, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений
«Веном чем-то похож на Голлума из «Властелина колец»
Интервью Тома Харди и Энди Серкиса о фильме «Веном 2»
«Вывозить никого не нужно»: одесский депутат нашел альтернативу депортации
На Украине предложили ввести паспорта неграждан
Рекордная победа: «Зенит» разгромил «Мальмё»
На концерты Face надели маску
Почему в России отменяют выступления рэпера Face
Как дилеры наживаются на покупателях новых машин
Кроссоверы в России выросли в цене на 60% за пять лет
«Россия опережает весь мир на 6-7 лет в ядерной космической энергетике»
Путин потребовал объяснить задержки в программе развития космической отрасли
«Глядя на меня, не скажешь, что я болею»: какими недугами страдают топ-модели
Что рассказывают супермодели о своих заболеваниях
Британские власти требуют от соцсетей активнее защищать пользователей
Как социальные сети стали «воротами» для онлайн-преступников
«7000 ожиданий в очереди из 10. Рекомендую»
Как взлетела игра New World от Amazon — и разбилась сразу после старта
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях