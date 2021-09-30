Полузащитник «Барселоны» высказался о возможной отставке тренера

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг, комментируя возможное увольнение наставника команды Роналда Кумана после поражения в матче Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:3), заявил, что смена тренера не сможет ничего изменить. Слова футболиста передает Goal.

«Я не могу говорить о Кумане, это не мне говорить. Не думаю, что смена тренера может что-то решить. Мы стараемся все, усердно работаем на тренировках, мы стараемся изо всех сил на поле, но сегодня был не наш день, это ясно», — сказал де Йонг.

Ранее стало известно, когда «Барселона» может уволить Кумана.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. За время своего наставничества в каталонском клубе он добился победы в Кубке Испании 2020/21.

После шести матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» занимает шестую строчку, набрав 12 очков.

В Лиге чемпионов в своей группе «Барса» замыкает таблицу, не набрав очков. В двух стартовых играх каталонцы проиграли с общим счетом 0:6.

В следующем матче ЛЧ «Барселона» померится силами с киевским «Динамо». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

2 октября в рамках восьмого тура Ла Лиги подопечные Кумана встретятся с мадридским «Атлетико».