Наставник «Барселоны» отказался говорить о своем будущем после двух сухих поражений в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, комментируя поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов от «Бенфики», заявил, что не может говорить о своем будущем в клубе, так как не знает реакцию руководства на результаты команды. Слова Кумана передает Marca.

«О своем будущем я ничего не могу сказать, потому что не знаю, как клуб думает в этом отношении. Это не в моих руках. Посмотрим. Я могу только высказать мнение о своей работе с командой. Я чувствую поддержку своих игроков и их отношение. Остальное я не знаю», — сказал Куман.

В самом начале встречи счет открыл игрок португальской команды Дарвин Нуньес. В середине второго тайма преимущество «Бенфики» удвоил Рафаэл Силва. Окончательный счет установил Нуньес, реализовав пенальти.

В следующем туре «Бенфика» сыграет с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«Барселона» померится силами с киевским «Динамо». Встреча состоится 20 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что главный тренер «Реймса» Оскар Гарсия может сменить Роналда Кумана на посту наставника «Барселоны».