Роналду вырвал победу для «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ на 95-й минуте

«Манчестер Юнайтед» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов одержал волевую победу над «Вильярреалом» со счетом 2:1.

Счет на в матче на 53-й минуте открыл нападающий гостей Пако Алькасер. Через семь минут защитник манкунианцев Алекс Теллес сравнял счет на табло. Матч шел к ничьей, но в добавленное ко второму тайму время португальский форвард «Манчестера» Криштиану Роналду забил победный мяч для своей команды.

Таким образом, «Манчестер» занимает третье место в группе F, имея в активе три очка в двух матчах. «Вильярреал» замыкает турнирную таблицу группы, набрав один балл. На первом месте идет «Аталанта» из Бергамо. В активе итальянской команды четыре результативных балла. На второй строчке — швейцарский «Янг Бойз», в активе которых три очка.

В третьем туре Лиги чемпионов команда Уле Гуннара Сульшера встретится с лидером своей группы «Аталантой». Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» 20 октября. Испанская команда в этот же день в гостях сыграет с «Янг Бойз».

Лига чемпионов УЕФА. Второй тур

«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Вильярреал» (Испания) 2:1

Голы: 0:1 — Пако, 53; 1:1 — Теллес, 60; 2:1 — Роналду, 90+5.

Ранее лиссабонская «Бенфика» обыграла на своем поле каталонскую «Барселону» в матче группового этапа Лиги чемпионов.