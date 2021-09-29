Азмун не попал в стартовый состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Мальме»

Петербургский «Зенит» и шведский «Мальме» объявили составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

За сине-бело-голубых с первых минут выйдут на поле Крицюк, Барриос, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Малком, Дзюба, Клаудиньо, Кузяев, Вендел, Сутормин.

«Мальме» выставит в стартовом составе следующих футболистов: Далин, Брорссон, Нильсен, Ахмедходжич, Бергет, Чолак, Бирманчевич, Ларссон, Ракип, Кристиансен, Инносент.

Сине-бело-голубые сыграют с «Мальме» дома 29 сентября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.45 (мск).

В первом туре подопечные Сергея Семака уступили лондонскому «Челси» (0:1), а шведский клуб проиграл туринскому «Ювентусу» (0:3).

Ранее защитник шведского клуба «Мальме» Анел Ахмедходжич в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» оценил уровень петербургского клуба.

«Мой друг Деннис Хаджикадунич играет в России, он сказал мне, что там «Зенит» невозможно обыграть. Так что, думаю, впереди непростой матч. У них в команде много опытных игроков, в атаке очень сильные и креативные футболисты. У них есть голеадор, техничные игроки. У этой команды есть все. Но для нас нет ничего невозможного», — сказал Ахмедходжич.