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Потенциальный президент РПЛ отреагировал на возможное участие в выборах главы лиги

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РПЛ

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц не стал комментировать возможное участие в выборах президента Российской премьер-лиги, сообщает «Чемпионат».

«Не хотел бы ничего комментировать по этому поводу. Ничего не могу сказать. Оставлю без комментариев», – сказал Хачатурянц.

Накануне появилась информация, что президент РПЛ Сергей Прядкин может покинуть свой пост. Сообщалось, что наибольшие шансы стать новым президентом РПЛ имеются у главы судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.

Ранее стало известно, что руководители клубов РПЛ выдвинут вотум недоверия Сергею Прядкину, если он не покинет свой пост по собственному желанию.

Прядкин возглавляет РПЛ с 2007 года. Функционер также является членом Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, членом Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, членом комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности.

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Футбол. Чемпионат России
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