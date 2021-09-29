Клубы РПЛ выдвинут вотум недоверия президенту лиги, если он не уйдет сам

Руководители клубов Российской премьер-лиги выдвинут вотум недоверия президенту организации Сергею Прядкину, если он не покинет свой пост по собственному желанию. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, такие меры представители команд могут принять на общем собрании РПЛ, которое пройдет 5 октября.

Ранее сообщалось, что Сергей Прядкин может покинуть пост президента РПЛ.

Сообщается, что наибольшие шансы стать новым президентом РПЛ имеются у главы судейского комитета Российского футбольного союза Ашота Хачатурянца.

Прядкин возглавляет РПЛ с 2007 года. Функционер также является членом Совета директоров Европейской ассоциации профессиональных футбольных лиг, членом Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, членом комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности.