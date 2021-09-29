«Рейнджерс» обыграли «Бостон» благодаря трем очкам Панарина

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» в предсезонном матче одержал победу над «Бостон Брюинз» со счетом 3:2.

Во втором периоде с передачи россиянина Артемия Панарина счет открыл защитник «Нью-Йорка» Энтони Битетто. Следом за ним Каапо Какко удвоил преимущество своей команды. Ассистировал ему также российский нападающий. Нападающий Джек Студничка сократил преимущество «Бостона» до минимума. За минуту до конца второй двадцатиминутки тот же Панарин установил окончательный счет.

Отметим, что вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сыграл 30 минут 21 секунду и отразил 11 из 12 бросков.

Напомним, новый сезон НХЛ стартует 12 октября и станет 105-м в истории лиги. Перед сезоном лига расширилась до 32 клубов, включив в себя новую команду «Сиэтл Кракен».

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очков (1,49), уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

Ранее Артемий Панарин ответил на слухи, что он отказывается выступать за сборную России.