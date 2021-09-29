Фанату «Шерифа» придется везти семью на отдых в Египет из-за победы над «Реалом»

Болельщик молдавского «Шерифа» дал смелое и затратное по деньгам обещание своей супруге на тот случай, если команда не проиграет мадридскому «Реалу» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Шериф» на выезде на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Реал» со счетом 2:1, повторив достижение туринского «Ювентуса» и английских «Арсенала» и «Ливерпуля». Теперь фанату придется серьезно потратиться — он обещал отвезти семью на отдых в Египет.

«Перед игрой пообещал жене: если «Шериф» сегодня не проиграет, то всю семью везу на отдых в Египет. Вот это я попал!!!» — поделился фанат в социальных сетях.

В активе команды, которую возглавляет Юрий Вернидуб, две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, «Интер» и «Шахтер» набрали по одному баллу.

«Шериф» стал первым молдавским клубом, который сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя прошла четыре раунда квалификации главного кубкового турнира Европы, обыграв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо».