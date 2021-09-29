Забивший «Реалу» экс-игрок «Тамбова» назвал этот гол самым важным в карьере

Полузащитник молдавского «Шерифа» Себастьен Тилль прокомментировал сенсационный результат матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Шериф» на выезде на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Реал» со счетом 2:1. На 25-й минуте узбекский нападающий гостей Жасур Яхшибоев поразил ворота испанской команды. На 65-й минуте французский форвард мадридцев Карим Бензема сравнял счет, реализовав 11-метровый удар. На 90+1 минуте Тилль принес молдавской команде победу.

«Сейчас мы просто счастливы. Мы провели отменный матч. Мы действовали очень смело, и, к счастью, мне удалось забить этот ураганный гол. Без сомнения, это лучший и самый важный гол в моей карьере», — приводит слова футболиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее Тилль выступал за «Тамбов» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В активе команды, которую возглавляет Юрий Вернидуб, две победы и шесть баллов. Вторым идет испанский клуб с тремя очками, «Интер» и «Шерфи» набрали по одному баллу.

«Шериф» стал первым молдавским клубом, который сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов. Команда из Тирасполя прошла четыре раунда квалификации главного кубкового турнира Европы, обыграв албанскую «Теуту», армянский «Алашкерт», сербскую «Црвену Звезду» и хорватское «Динамо».