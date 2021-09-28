Месси забил первый мяч за «ПСЖ»

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил свой первый мяч за французский клуб. Нападающий отличился на 74-й минуте встречи с «Манчестер Сити» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Месси удвоил преимущество парижской команды (2:0).

В первом туре «ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Брюгге» (1:1), а «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «РБ Лейпциг» (6:3).

«Газета.Ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе «ПСЖ» 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды «Реймс».

В матче пятого тура Лиги 1 против «Лиона» Месси отказался пожать руку Почеттино после замены на 76-й минуте.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о переходе аргентинца Лионеля Месси в парижский «ПСЖ».