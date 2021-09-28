Российский арбитр Карасев не встал на колено перед матчем «Порту» — «Ливерпуль» в ЛЧ

Российский судья Сергей Карасев не встал на одно колено в знак поддержки движения BLM (Black lives matter) перед началом матча «Порту» — «Ливерпуль» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В акции приняли участие игроки обеих команд.

После первого тайма гости ведут со счетом 2:0.

Акция BLM возникла после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда в мае прошлого года. Сторонники движения аргументируют свою позицию борьбой с расизмом. Противники же BLM указывают на то, что каждый человек имеет право выбирать, вставать ему на колено или нет, а также напоминают, что Флойд несколько раз был арестован за кражу и хранение наркотиков, а его гибель произошла во время ареста за использование поддельных денежных знаков.

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.

Ранее сообщалось, что игрок лондонского «Челси» Ромелу Лукаку усомнился в эффективности преклонения колена в борьбе с расизмом.