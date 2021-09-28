Российская биатлонистка ожидает получения гражданства Украины

Российская биатлонистка Дарья Сидорова ожидает получения гражданства Украины, однако ее не успеют заявить на новый международный сезон. Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

«На данный момент мы еще ждем указ президента по ее гражданству. Рассчитываем, что она примет участие в Универсиаде, которая пройдет в Швейцарии в декабре.

И в этом сезоне, пожалуй, все, потому что мы не успеваем ее заявить на сезон в IBU (Международный союз биатлонистов, — «Газета.Ru»), поскольку пока нет паспорта. Пока пусть адаптируется. Она — молодая спортсменка, и время у нее есть.

В следующем сезоне вольется в команду, будем рассчитывать на нее в новом олимпийском цикле», — сказал глава федерации Владимир Брынзак.

22-летняя биатлонистка ранее выступала за сборную России на юниорском Кубке IBU. Лучший результат — 13-е место.

Ранее чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заявил, что ему пишут о том, что он «жулик и вор».