Гимнастка Леванова назвала «терпимым» отсутствие флага России на Олимпиаде

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Евгения Леванова в интервью «Газете.Ru» рассказала, как отражается на спортсменах отсутствие флага и гимна России на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

До 16 декабря 2022 года отечественные атлеты вынуждены выступать на крупных стартах без российской символики из-за санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Изначально срок наказания составлял четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил его до двух лет.

«На спортсменах, я думаю, это не отражается. Когда российский атлет приезжает на соревнования, все вокруг знают, откуда он. Также думаю, что для спортсменов отсутствие символики не играет особую роль, потому что нам главное выйти и показать на соревнованиях результат долгих и упорных тренировок, выполнить свою работу на 100%. Так что для нас такие ограничения — это терпимо.

Но, возможно, для зрителей это играет большую роль. Также обидно, что на Олимпиаде в Токио не разрешили присутствовать болельщикам, но, к счастью, люди все равно продолжают смотреть за нашими выступлениями по трансляциям», — отметила спортсменка.

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