Гендиректор «Краснодара» ответил на высказывание о его «истерическом поведении»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг ответил гендиректору «Сочи» Дмитрию Рубашко, который назвал «истерической» его критику работы арбитров в матче девятого тура чемпионата России.

«Я готов объяснить господину Рубашко, чем было вызвано мое «эмоциональное и истеричное», как он выразился, поведение. Рефери матча господин Панин, по моему мнению, установил рекорд, не показав игрокам вашей команды шесть желтых карточек за совершенные ими нарушения!» — цитирует Хашига «Чемпионат.com».

Встреча девятого тура, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, которые с 75-й минуты доигрывали матч вдевятером.

После игры Хашиг раскритиковал работу главного арбитра Игоря Панина. По мнению функционера, рефери трактовал спорные моменты в пользу гостей. Также он назвал «Сочи» петербургским клубом.

Ранее председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев заявил, что высказывание Хашига в адрес арбитров может быть рассмотрено на заседании организации.