Семин объяснил вызов Глушакова в сборную России на матчи отбора к ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин поделился мнением о вызове полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в состав сборной России на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

«Глушаков хорошо играет в защите. Опытные игроки тоже нужны в составе», — цитирует Семина ТАСС.

Глушаков последний раз выступал за сборную России в марте 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата страны он принял участие в девяти матчах, в которых забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Хавбек занимает третье место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков поддержал включение Глушакова в итоговый состав сборной России.