Пилот «Формулы-1» Мазепин назвал имя самой красивой женщины в мире

Российский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин назвал имя самой красивой женщины в мире.

«Самая красивая женщина в мире, кроме родных и близких? Меган Фокс», — сказал Мазепин в новом выпуске «50 вопросов. Спорт» на Premier.

На первом круге Гран-при Нидерландов Никита Мазепин заблокировал напарника по команде Мика Шумахера в начале стартовой прямой, чем вызвал волну критики в свой адрес.

Мазепин не смог закончить гонку, а Шумахер пришел к финишу 18-м. Победителем Гран-при стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

Ранее Мазепин был признан худшим гонщиком по итогам первой половины сезона «Формулы-1» по рейтингу издания The Race. Россиянин получил от журналиста Эда Стро оценку 3,0, а его партнер Мик Шумахер — 4,7.

Ранее российский пилот «Хаас» Никита Мазепин объяснил причину поражений партнеру по команде немцу Мику Шумахеру в квалификациях Гран-при «Формулы-1».

«Важно фокусироваться не только на своем напарнике, но и видеть общую картину: мы ничего особо не получаем от того, что один гонщик «Хаас» опережает другого в квалификации, потому что в 99% случаев речь идет о 19-м и 20-м местах», — сказал Мазепин.