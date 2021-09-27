Тренер Макгрегора проиграл спор россиянину и признался в любви Дагестану

Тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора и клуба SBG Джон Кавана проиграл спор российскому тренеру клуба KHK MMA Эльдару Эльдарову, в результате чего надел футболку с надписью «Я люблю Дагестан». Об этом сообщил сам Эльдаров в своем Instagram.

Тренеры поспорили перед прошедшим турниром BRAVE CF 54, на котором выступали их подопечные. Суть спора была в следующем: чей ученик проиграет, тот надевает футболку с названием клуба соперника и выкладывает фото в Instagram. Эльдаров предложил Каване надеть футболку с надписью «Я люблю Ирландию» или «Я люблю Дагестан».

Подопечный Эльдарова Мухаммад Мокаев досрочно победил ученика Каваны Блейна О'Дрисколла.

Кавана уже надел футболку, но еще не выложил в свой аккаунт.

Ранее Конор Макгрегор высказался о конфликте с рэпером Machine Gun Kelly.