Ромашина: мы русские, но это не значит, что мы все употребляем допинг, как говорят

Российская синхронистка Светлана Ромашина, говоря на YouTube-канале «Фетисов» об обвинениях россиян в допинге, заявила, что если спортсмен русский, то это не значит, что он принимает запрещенные вещества.

«Есть люди, которые могут принимать допинг, и их совесть нечиста, а есть такие, как я, которые готовы бороться и доказывать до конца, что они побеждают в честной борьбе. Мы русские, но это не значит, что мы все употребляем допинг, как говорят об этом во всем мире», — сказала Ромашина.

Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала на Олимпиаде в Токио под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.