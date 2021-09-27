Экс-чемпион UFC сделал татуировку с именем победившего его блогера

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тайрон Вудли выложил в Instagram пост, где показал татуировку с именем своего соперника блогера Джейка Пола.

Вудли сделал тату с именем Пола на среднем пальце руки. В описании к фото боец отметил, что сдержал обещание, данное перед проигранным боем и теперь готов к реваншу.

Напомним, ранее в Кливленде (США) состоялся боксерский поединок между Джейком Полом и Тайроном Вудли. Бой продлился все запланированные восемь раундов.

В результате Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.

Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провел 28 поединков, выиграв 19 из которых, а еще семь закончились для него поражением. Представляет команду American Top Team, но перед боем с Лоулером перешел в Rufus, где тренируется до сих пор.

Для Джейка Пола этот бой стал четвертым в ММА. В рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров Youtube 2018 года, составленном журналом Forbes, Джейк Пол занял вторую позицию, уступив лидерство семилетнему мальчику Райану, ведущему канала Ryan ToysReview. По версии журнала доход от видеоблога, который ведет Джейк Пол, за 2018 год превысил сумму в 21 млн долларов.