Форварда СКА дисквалифицировали на три матча за удар в лицо арбитру

Форвард петербургского СКА Евгений Тимкин дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за удар арбитра в лицо, сообщается на официальном сайте организации.

Спортсмен ударил судью по лицу во время второго периода матча против минского «Динамо», когда рефери пытался разнять игроков. Нападающий петербургской команды извинился перед арбитром, но тот принял решение удалить игрока до конца встречи. Отмечается, что хоккеист также наказан денежным штрафом.

Встреча между «Динамо» и СКА, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Тимкин принял участие в десяти матчах, в которых забросил три шайбы при показателе полезности »+2».

Ранее сообщалось, что Федерация хоккея Москвы пожизненно дисквалифицировала арбитра Емельяна Майорова, который обслуживал матч детских команд «Спартак-Спорттех» (Москва) и «Академия Харламова» (Балашиха) в состоянии алкогольного опьянения. Решение было принято на совещании Спортивно-дисциплинарного комитета и заседание Региональной коллеги судей Москвы.