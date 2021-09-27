Боксер Карамзин о возможном реванше между Усиком и Джошуа: Саша выиграет нокаутом

Боксер Роман Кармазин поделился мнением о возможном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, передает «РБ Спорт».

«Есть ли смысл в реванше? Саша опять выиграет. Более того, я думаю, что выиграет нокаутом. Джошуа нужно стать легче, сделать вес килограмма 102-103. Тогда он будет намного быстрее. Возможно, появятся шансы», — сказал Карамзин.

Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее российский боец Дмитрий Кудряшов высказался об украинском боксере Александре Усике, который 26 сентября одолел британца Энтони Джошуа.