Боксер Мехонцев: Усик избил и деклассировал Джошуа

Российский боксер Егор Мехонцев ответил на вопрос о возможном реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, передает «РБ Спорт».

«Реванш? Усик избил и деклассировал Джошуа — почему бы теперь не выйти и не заработать большие деньги еще раз? В реванше Усик побьет его снова, только еще сильнее, возможно, нокаутирует», — сказал Мехонцев.

Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее сообщалось, что Усик вышел на ринг против британца Энтони Джошуа в желто-синих перчатках.

На одной из них было написано «Симферополь», а на другой — «Украина».