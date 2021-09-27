Месси отреагировал на победу Аргентины над Россией в матче 1/4 финала ЧМ по мини-футболу

Игрок французского «ПСЖ» Лионель Месси отреагировал на победу Аргентины над России в матче 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу.

«Vamoooos», — написал Месси в Instagram, что в переводе и испанского означает «вперед».

Южноамериканская команда победила в серии пенальти со счетом 5:4. Основное время закончилось вничью 1:1.

На 25-й минуте встречи аргентинец Леандро Куццолино пробил со штрафной удар мимо стенки и вратаря. На 35-й минуте Артем Антошкин в падении опередил вратаря и занес мяч в ворота.

В другом четвертьфинальном матче сборная Бразилии оказалась сильнее марокканцев со счетом 1:0. 27 сентября в матчах за выход в полуфинал сойдутся Испания и Португалия, а также Иран с Казахстаном.

Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала

Россия — Аргентина — 1:1 (4:5 п)

Голы: 1:1 — Леандро Куццолино (25), 1:1 — Артем Антошкин.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси смотрел четвертьфинальный матч между сборной России и национальной командой Аргентины на чемпионате мира — 2021 по мини-футболу.