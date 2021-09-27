Во Владимире полицейские задержали всех фанатов «Шинника» перед игрой с «Торпедо»

Генеральный директор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков выложил в Instagram видео, на котором фанатов клуба задерживают во Владимире перед матчем ФНЛ-2 с местным «Торпедо».

«Во Владимире нельзя болеть за команды, которые приезжают в их город. Как минимум так считает сотрудник по безопасности «Торпедо». Он сказал на предматчевом совещании, что не пустит болельщиков», — написал Кулаков.

Также Кулаков отметил, что свое решение сотрудник безопасности мотивировал запретом Роспотребнадзора.

«Вчера с директором клуба договорились, что болельщиков пустят, так как, повторюсь, никаких решений Роспотребнадзора нет», — добавил он.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Ярославля.

Ранее фанаты «Марселя» и «Анже» устроили массовую драку после матча французской Лиги 1. Отмечается, что после финального свистка фанаты «Марселя» прорвались на поле, чтобы устроить драку с поклонниками «Анже». Болельщики устроили потасовку на поле, повредив оборудование арены.