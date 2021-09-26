Джикия рассказал о встрече футболистов «Спартака» и Федуна с VIP-болельщиками

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о встрече команды и владельца клуба Леонида Федуна с VIP-болельщиками.

«Это была приватная встреча с болельщиками в закрытом режиме. Сидели, общались, отвечали на вопросы людей. Это не первый раз за время моего выступления за «Спартак». Надеюсь, что такие встречи будут еще» — цитирует футболиста «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что «Спартак» на своем поле одолел «Уфу» (2:0) в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают восьмое место, набрав 13 очков. В следующем туре красно-белые сыграют против грозненского «Ахмата». Встреча пройдет 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

РПЛ. 9-й тур

«Спартак» — «Уфа» 2:0

Голы: 1:0 — Понсе, 3; 2:0 — Промес, 29.