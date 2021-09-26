Фетисов — о новом главе IIHF: мы рассчитывали точно на другого президента

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал избрание Люка Тардифа президентом Международной федерации хоккея (IIHF).

«Это неожиданное решение. Мы рассчитывали точно на другого президента. И были уверены, что так и будет. Но опять что-то недоработали. Посмотрим, как будет все развиваться», — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».

Напомним, выборы прошли 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Всего делегаты на конгрессе IIHF имели 105 голосов. Крупные хоккейные державы, такие как Россия или Канада, имели по два голоса.

В числе кандидатов также были датчанин Хенрик-Бах Нильсен, чех Петр Бржиза, немец Франц Райндль, белорус Сергей Гончаров.

Ранее Люк Тардиф рассказал о том, как организация будет строить отношения с Россией.

«Нельзя бросать в мусорную корзину то, что было сделано, так как это хорошее наследие. Вы не можете быть президентом международной федерации и не общаться и не взаимодействовать с такими федерациями, как российская», — сказал Тардиф.