Джошуа госпитализировали после боя с Усиком

Британский боксер Энтони Джошуа был госпитализирован после боя с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает The Metro.

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Джошуа отправился в больницу. У 31-летнего британца подозрение на перелом глазницы. Промоутер обратил внимание на то, что последние раунды боя с украинцем Джошуа проводил с отекшим глазом.

Александр Усик одержал победу над Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Для Джошуа это поражение стало вторым при 24 победах, из которых 22 он одержал досрочно. В числе побежденных им оппонентов — россиянин Александр Поветкин. Джошуа нокаутировал «Русского витязя» в сентябре 2018 года, защитив четыре чемпионских пояса.

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Александр Усик превратил бой для Энтони Джошуа в ад.