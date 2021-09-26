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Новый президент ИИХФ: нельзя выбросить отношения с Россией в мусорную корзину

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РИА Новости

Новый президент Международной федерации хоккейя (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал о том, как организация будет строить отношения с Россией, передает ТАСС.

«Нельзя бросать в мусорную корзину то, что было сделано, так как это хорошее наследие. Вы не можете быть президентом международной федерации и не общаться и не взаимодействовать с такими федерациями, как российская», — сказал Тардиф.

Напомним, выборы прошли 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Всего делегаты на конгрессе IIHF имели 105 голосов. Крупные хоккейные державы, такие как Россия или Канада, имели по два голоса.

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Виталий Прохоров заявил, что клуб их Ташкента в следующем году будет выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ).

Отмечается, что после Олимпийских игр 2022 года в Пекине узбекистанская команда войдет в КХЛ.

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