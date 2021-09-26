Цзю одним словом описал победу Усика над Джошуа

Российский боксер, бывший абсолютный чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Константин Цзю поделился эмоциями от победы украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Прославленный спортсмен был краток.

«Если назвать по-английски мои ощущения – satisfaction. Я удовлетворен тем, что произошло», — сказал Цзю «Газете.Ru».

Александр Усик одержал победу над Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне. Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут. Для Джошуа это поражение стало вторым при 24 победах, из которых 22 он одержал досрочно. В числе побежденных им оппонентов — россиянин Александр Поветкин. Джошуа нокаутировал «Русского витязя» в сентябре 2018 года, защитив четыре чемпионских пояса.

Ранее российский боксер Алексей Тищенко поделился эмоциями от поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.