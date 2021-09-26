Боксер Трояновский: не понял, чего выжидал Джошуа в поединке с Усиком

Российский боксер, бывший чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский порадовался победе украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа. Он отметил, что Усик был гораздо динамичнее оппонента и за счет этого одержал уверенную победу.

«Впечатления самые положительные. Весь мир ждал этот бой. Я до поединка говорил, что будет 12 раундов и Усик выиграет по очкам — так и получилось. Энтони ничего не смог сделать против двигающегося и техничного боксера. Усик был лучше, а Джошуа не смог ничего ему противопоставить. Для Энтони нужен соперник, который стоит или идет — менее подвижная мишень, по которой можно попасть. А тут он был в замешательстве: вроде бы он бьет, а все удары — по воздуху, в «молоко». Он был обескуражен и так и не смог подобрать ключей к сопернику.

Александр сделал очень многое для победы, практически в одну калитку вынес. А вот чего ждал Энтони, я так и не понял. Может быть, он не хотел рисковать. Но проигрывать бой и не сделать ничего — для меня это вопрос», — сказал Трояновский «Газете.Ru».

Он отметил, что английские судьи могли испытывать соблазн помочь своему соотечественнику и сделали для него что могли — гонг прозвучал за несколько секунд до истечения 12-го раунда. Но если бы они отдали победу Джошуа, разразился бы скандал, уверен Трояновский.

«Буквально два-три раунда Джошуа, может быть, забрал. Даже несколько секунд убрали с последнего раунда, быстрее гонг прозвучал — на своей территории судьи воспользовались этой возможностью. Но если бы они отдали победу Джошуа, они бы сами себя опорочили. Усик реально крутой, это история. И если у него есть амбиции двигаться дальше, у него намечается много крутых боев», — заключил Эдуард.

Усик одержал победу со счетом 117-112, 116-112, 115-113. Благодаря этому успеху он завоевал титул объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Ранее российский боксер Егор Мехонцев прокомментировал победу украинца Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.