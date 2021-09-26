Экс-игрок ЦСКА: я мог бы проигрывать «МЮ» и «Ман Сити» в АПЛ или им же в ЛЧ

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, говоря о том, почему предпочел переход в армейский клуб трансферу в Английскую премьер-лигу, заявил, что мог бы поехать в Англию, но в клуб, который бы постоянно проигрывал грандам. Слова Вернблума передает Fotbollskanalen.

«Если бы передо мной стоял вопрос «Что я за игрок, сколько мне лет, где я нахожусь и кем я могу стать?» – я бы, конечно, мог поехать играть в Англию. В моем случае, я говорю только за себя, был вариант с командой со дна таблицы, где ты никогда не побеждаешь и рискуешь вылететь. Играешь с хорошими командами, как «Юнайтед» и «Сити», и проигрываешь им.

Или вместо этого я бы мог поехать в Россию в надежде сыграть в Лиге чемпионов и проиграть им там», — сказал шведский футболист.

Игрок отметил, что для него переход в ЦСКА был простым выбором, потому что переход в армейский клуб казался лучшим решением.

Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России.

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