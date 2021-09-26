Наставник «Манчестер Юнайтед» рассказал, почему не доверил Роналду пробить пенальти

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, отвечая на вопрос, почему в матче против «Астон Виллы» (0:1) пенальти пробивал полузащитник Бруно Фернандеш, а не форвард Криштиану Роналду, заявил, что решение об исполняющем 11-метровый удар было принято перед матчем. Слова Сульшера передает Sky Sports.

«Решение было принято перед игрой. И я думаю, что этот промах не повлияет на Бруну, он психологически силен», — сказал Сульшер.

При счете 0:1 в компенсированное время матча Фернандеш не смог реализовать пенальти, пробив выше ворот.

После шести туров команда Уле Гуннара Сульшера занимает четвертую строчку турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ).

В следующем матче АПЛ клуб из Манчестера встретится с «Эвертоном» 2 ноября.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что он бы не удивился, если Роналду продолжить играть в 40 лет.