Майоров о назначении Знарка на пост тренера сборной России: мне эта свистопляска не нравится

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал назначение Олега Знарка на пост тренера сборной России по хоккею, передает «Рейтинг Букмекеров».

«Надо эту новость осмыслить. Мне эта свистопляска с тренерами не нравится. С 2018-го поменялось в сборной команде четыре тренера. Знарок, пусть это второй его заход, пятый тренер. Это безобразие», — сказал Майоров.

О назначении специалиста наставником национальной команды 24 сентября объявил глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира 2014 года, взяла серебро первенства мира — 2015 и завоевала бронзу ЧМ-2017.

Также сборная России завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, говоря о назначении Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею, заявил, что у него было другое мнение по поводу кандидатуры наставника национальной команды.