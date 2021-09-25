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Семин заявил, что не собирается завершать карьеру после отставки из «Ростова»

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин заявил, что не рассматривает вариант с завершением карьеры после своей отставки.

«Будущее? Моя карьера тренера на этом ни в коем случае не заканчивается. Еще повоюем», — приводит слова наставника Sport24.

Семин трижды выиграл с московским «Локомотивом» золотые медали чемпионата России и шесть раз привел клуб к победе в Кубке России. Также специалист возглавлял сборную России, московское и киевское «Динамо».

После восьми туров «Ростов» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При Семине команда одержала одну победу в семи играх. Последним матчем для 74-летнего специалиста во главе южан стала встреча против «Чайки» (0:1) в Кубке России.

Семин возглавил «Ростов» 4 августа. Соглашение было рассчитано на два года. Таким образом, специалист сменил на данном посту Валерия Карпина.

26 сентября «Ростов» на своем поле примет грозненский «Ахмат».

Ранее президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал отставку Юрия Семина с поста главного тренера команды.

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Футбол. Чемпионат России
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