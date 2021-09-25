Экс-глава Международной федерации хоккея получит должности в российском хоккее

Экс-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель получит должности в российском хоккее — в Федерации хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

О конкретных должностях швейцарца будет объявлено позже. Российской стороне нужен экс-глава IIHF с 27-летним стажем для усиления международной работы.

Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея Франции, казначей IIHF Люк Тардифф избран новым президентом Международной федерации хоккея.

В числе кандидатов также были датчанин Хенрик-Бах Нильсен, чех Петр Бржиза, немец Франц Райндль, белорус Сергей Гончаров.

Напомним, выборы прошли 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Всего делегаты на конгрессе IIHF имели 105 голосов. Крупные хоккейные державы, такие как Россия или Канада, имели по два голоса.