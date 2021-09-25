Выбран новый президент Международной федерации хоккея

Президент Федерации хоккея Франции, казначей Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардифф избран новым президентом организации.
В числе кандидатов также были датчанин Хенрик-Бах Нильсен, чех Петр Бржиза, немец Франц Райндль, белорус Сергей Гончаров.
Напомним, выборы прошли 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге. Всего делегаты на конгрессе IIHF имели 105 голосов. Крупные хоккейные державы, такие как Россия или Канада, имели по два голоса.
Ранее президент IIHF Рене Фазель заявил о том, что он уходит в отставку.
В 1994 году Рене Фазель был избран президентом IIHF, оставаясь с тех пор ее бессменным руководителем на протяжении четырех сроков.
Ранее сообщалось, что глава Федерации хоккея России Олег Знарок назначен главным тренером национальной команды на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Соглашение со специалистом рассчитано на один год.