Экс-наставник сборной Франции: любой тренер, который поедет в «Барселону», пострадает

Бывший главный тренер сборной Франции Реймон Доменек сомневается, что «Барселона» сможет войти в пятерку лучших команд чемпионата Испании этого сезона, а также заявил, что из-за проблем каталонского клуба любой специалист, который попадет в каталонскую команду, пострадает. Слова Доменека передает L`Equipe.

«Любой тренер, который поедет в «Барселону», пострадает. У них есть хорошие игроки, но нет великих игроков. Если они не восстановят травмированных, я сомневаюсь, что они войдут в пятерку лучших в испанской лиге.

Анри в «Барсе» — хороший шанс. У него есть способность и преимущество в знании клуба, его философии и принципов», — сказал Доменек.

Ранее стало известно, что бывший полузащитник «Барселоны», наставник катарского «Аль-Садда» Хави не будет вести переговоры о работе в каталонском клубе, пока Роналд Куман занимает пост главного тренера.

После четырех матчей «Барселона» занимает седьмую строчку в чемпионате Испании, имея в своем активе восемь очков. В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов каталонцы проиграли мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.