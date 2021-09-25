Стало известно, почему легенда «Барселоны» Хави отказывается возглавить клуб

Бывший полузащитник «Барселоны», наставник катарского «Аль-Садда» Хави не будет вести переговоры о работе в каталонском клубе, пока Роналд Куман занимает пост главного тренера. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, легендарный футболист «Барсы» не хочет предавать Кумана, так как с большим уважением относится к нему и считает переговоры за спиной специалиста неуважением.

После четырех матчей «Барселона» занимает седьмую строчку в чемпионате Испании, имея в своем активе восемь очков. В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов каталонцы проиграли мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3.

Ранее Рональд Куман перед матчем шестого тура чемпионата Испании против «Кадиса» зачитал подготовленное заранее заявление, не став отвечать на вопросы журналистов.

После этого специалист покинул зал для пресс-конференций.

Специалист заявил, что каталонский клуб находится на стадии восстановления. По его мнению, спортивные результаты связаны с финансами клуба, так как «Барселона» не имеет возможности делать большие вложения.