Главный тренер «Милана» призвал ввести в футболе правило из баскетбола

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли призвал ввести в футболе баскетбольное правило зоны: владеющий мячом игрок не имеет права передавать мяч на свою половину поля после пересечения середины площадки. Об этом сообщает The Mirror.

Если данный пункт не соблюдается, фиксируется нарушение правил, и владение мячом передается сопернику. 55-летний специалист уверен, что введение такого правила сделает игру гораздо более привлекательным для зрителей.

Также итальянский наставник выступает за то, чтобы время в футболе останавливалось, когда мяч не находится в игре. В числе прочего Пиоли поддерживает введение тайм-аутов в матче.

«Милан» под руководством Пиоли после пяти туров занимает в Серии А третье место с 13-ю очками. В следующем туре красно-черные сыграют в гостях со «Специей». Матч состоится 25 сентября.

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