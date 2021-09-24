Бывший генсек РФС Воробьев: структура «Краснодара» начинает сдерживать развитие клуба

Автор первой программы развития футбола в России, бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и экс-вице-президент московского «Динамо» Анатолий Воробьев рассказал, почему «Краснодар» изменится в лучшую сторону после реорганизации структуры клуба, связанной с болезнью владельца команды Сергея Галицкого.

«Прежде всего, надо пожелать Галицкому здоровья. Футбол – это очень важно, но здоровье человека намного важнее. Более того, клуб «Краснодар» своим рождением и своим развитием во многом обязан Сергею Николаевичу. Это во-первых.

Во-вторых: «Краснодар» действительно развивался немножко неравномерно. Так, клуб замечательно развивался с точки зрения инфраструктуры и отдельных футбольных институтов – в частности, был построен прекрасный стадион, учреждена школа, создана хорошая агентская сеть для поиска молодых талантов.

Но в организационном плане система «Краснодара» действительно была устроена так, что все зависело от одного человека – Галицкого. Сейчас он столкнулся с проблемой и, как выдающийся менеджер в своем деле, понял, что эта структура уже начинает сдерживать развитие клуба.

Безусловно, жаль, что это вызвано такой печальной причиной, как болезнь, но то, что Галицкий сейчас предлагает, — это действительно современные механизмы управления клубом. Наверняка над этой структурой будет работать известная консалтинговая компания и люди, которые хорошо знают систему управления клубом. Я думаю, что они создадут такую систему, которая действительно позволит «Краснодару» работать», — сказал Воробьев «Газете.Ru».

Футбольный клуб «Краснодар» был создан в 2008 году, а в 2011-м он вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Команда трижды становилась бронзовым призером первенства страны (2014/15, 2018/19, 2019/20).

В сезонах 2016/17 и 2018/19 «быки» доходили до 1/8 финала Лиги Европы, а в 2020 году впервые вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

После восьми туров РПЛ «Краснодар», набравший 13 очков, занимает шестое место в турнирной таблице первенства.

Ранее Сергей Галицкий рассказал о своем отношении к главному тренеру сборной России Валерию Карпину.