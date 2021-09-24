Хоккеист клуба НХЛ обвиняется в сексуальном насилии над бывшей женой

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн обвиняется в насилии над бывшей женой Анной, передает Front Office Sports.

Отмечается, что обвинения в сексуальном насилии и избиениях поступили в заявлении Анны в рамках бракоразводного процесса.

Интересно, что Кейн также обвинял Анну в насилии. Кейн заявил, что конфликты с применением физической силы начались в 2019 году, когда Анна ударила его семь-восемь раз кулаком по лицу.

В апреле 2021 года у Кейна снова произошла ссора с супругой после того, как она проверила телефон хоккеиста. Тогда она начала бросать вещи в игрока, а затем ударила его кулаком по голове и лицу. Также Кейн заявил, что в июле этого года произошел очередной подобный случай.

Ранее экс-футболисты узбекского «Сурхана» обвинили руководство клуба в организации их избиения. В правоохранительные органы обратились бывшие футболисты команды Акром Ходжаев и Жавохир Эсонкулов. Оба игрока зафиксировали побои, а также сообщили, что их избили битами четыре человека.