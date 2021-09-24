Бывший президент «Спартака» Червиченко предположил, что красно-белые могут проиграть «Уфе»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Уфой» передают «Известия».

«Уфа» показывает очень хорошую командную игру. И я не уверен, что «Спартак» добьется даже ничейного результата. Если красно-белые будут играть так же, как против ЦСКА, то точно проиграют», — сказал Червиченко.

Встреча между «Спартаком» и «Уфой» состоится 25 сентября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Руя Витории занимают девятое место, набрав десять очков. Клуб из Башкортостана располагается на 12 строчке, имея в активе восемь баллов.

В предыдущем туре «Спартак» уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1.

Ранее бывший тренер «Краснодара» Славолюб Муслин выступил за то, чтобы экс-наставник сборной России Станислав Черчесов возглавил московский «Спартак».