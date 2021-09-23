Мамиашвили: Махов пустил на самотек ситуацию с допинг-пробой, так как завершил карьеру

Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов сознательно не стал уведомлять соответствующие инстанции о том, что он перенес операцию и принимал необходимые медикаменты, в результате чего его допинг-проба, взятая вскоре после этого, оказалась положительной. Об этом «Газете.Ru» рассказал президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«Я пообщался с Билялом. Ситуация такая: на тот момент он уже практически завершил карьеру. Вы знаете, что на протяжении всей спортивной карьеры его преследовали серьезные травмы. Он лечился в Германии. К сожалению, выехав туда — он сам это озвучил, — он никакие препараты не вносил в список терапевтических исключений. У него там была операция под наркозом. И после того, как он вернулся, у него был забор проб. Он в этой ситуации решил не реанимировать все эти вещи и пустил на самотек», — сказал Мамиашвили.

Глава ФСБР подчеркнул, что пока Махов активно соревновался, он исправно вносил всю необходимую информацию о лекарствах, которые он принимал после множественных операций. Теперь же спортсмен принял решение не делать этого, поскольку не намеревался более выступать на профессиональном уровне. Мамиашвили обратил внимание, что Махов испытывал серьезные проблемы со здоровьем по ходу карьеры.

«Действительно, у него были очень большие проблемы с позвоночником, и он оперировался не один раз. Во время активной спортивной карьеры у него было много операций, тем не менее, он вносил, согласно протоколу, информацию обо всех медицинских мероприятиях, которые с ним происходили – это отражалось в справках и все было нормально. А здесь он, скорее всего, принял решение. Он завершил карьеру и отнесся к этому равнодушно. Упрекать его здесь не в чем. Он чистый, светлый парень, никогда к нему не было никаких нареканий», — заключил Мамиашвили.

Дисквалификация Махова отсчитывается с 27 января 2020 года, он отстранен от спорта на четыре года.

Ранее президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев высказался о дисквалификации Махова.