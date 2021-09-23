Мазепин выступит на Гран-при в Сочи в шлеме с именами призеров Олимпиады и Паралимпиады

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин выступит на Гран-при «Формулы-1» в Сочи с именами всех российских медалистов летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.

«На шлеме написаны имена всех российских медалистов Олимпиады и Паралимпиады. Также этот шлем посвящен проекту «Доброшрифт» (проект, направленный на привлечение внимания широкой аудитории к проблемам людей с ДЦП). Судьба этого шлема интересна, о ней вы узнаете в воскресенье», — сказал пилот.

24 сентября стартует Гран-при России. Заезды пройдут на «Сочи Автодроме». Гонка состоится 26 сентября. Действующим победителем этапа является финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

По итогам Олимпиады-2020 россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. На Паралимпиаде российская команда взяла 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские команды выступали под названием ROC (Russian Olympic Committee) и RPC (Russian Paralympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Мазепин назвал причину частых поражений от напарника Мика Шумахера.