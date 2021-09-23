Стала известна зарплата Капризова в каждый сезон пятилетнего контракта

Журналист Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил подробности нового контракта форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова.

По информации источника, опубликованной в Twitter инсайдера, в первый сезон нового пятилетнего соглашения россиянин заработает $5 млн, во второй — $10 млн, в третий — $12,5 млн, в четвертый — $ 10 млн, в пятый — $ 7,5 млн.

22 сентября команда из Сент-Пола подписала с российским нападающим пятилетний контракт на общую сумму $45 млн. Форвард стал самым высокооплачиваемым игроком команды.

Россиянин был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах. Его соглашение с «Миннесотой» истекло летом 2021 года.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее Капризов рассказал о стрессе во время переговоров по новому контракту.