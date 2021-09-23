Футболист Пиняев посоветовал игроку «Динамо» Захаряну перейти в «Барселону»

Футболист самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев отреагировал на новость о том, что игроком московского «Динамо» Арсеном Захаряном интересуется каталонская «Барселона», передает Sport24.

«Если есть возможность, то, конечно, нужно уезжать. Я надеюсь, что у него все получится», — сказал Пиняев.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

1 сентября форвард дебютировал за сборную России в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года против Хорватии (0:0).

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее футбольный агент Деннис Лахтер высказался о перспективах игрока московского «Динамо» Арсена Захаряна в Европе.